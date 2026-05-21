Можно ли сохранить исторический центр, построив «второй Петербург»? Узнали у пяти экспертов

«Второй Петербург» — концепция сохранения исторического центра, предполагающая перенос части общественной и деловой жизни на периферию. Попытки создать такое пространство предпринимались в разные периоды истории города. Так, в советское время Московскую площадь с монументальным Домом Советов и 16-метровым памятником Владимиру Ленину задумывали как альтернативу Дворцовой площади. Где сегодня формируется «второй Петербург» — и нужен ли он вообще? Собака.ru попросила порассуждать об этом архитектора, городского планировщика, урбаниста, социолога и транспортного эксперта.
Олег Манов
Архитектор, основатель и генеральный директор мастерской FUTURA-Architects
Даниил Веретенников
Архитектор, городской планировщик
Георгий Фролов
Транспортный эксперт, автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»
Дмитрий Бумагин
Урбанист бюро Klauzura и управляющий первого независимого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын», автор телеграм-канала «Bum Urban Channel»
Петр Иванов
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия», автор телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни»
Олег Манов
Архитектор, основатель и генеральный директор мастерской FUTURA-Architects:
«Создать город не с одним центром, а с несколькими точками роста — большая гуманистическая идея, которой в Петербурге озадачены последние 20 лет. В последнее время инициативы по развитию полицентричности города звучат особенно часто: Валерий Гергиев предложил создать квартал музеев, Михаил Пиотровский — новый культурный кластер рядом с Лахта Центром, а власти Ленобласти ищут место для высотного делового квартала «Ленинград-Сити».
В этом есть логика и необходимость: чтобы сохранить уникальный центр, нужны новые шаги в развитии Петербурга. Сосредоточение ярчайших культурных объектов страны в одной локации, более того — всех важных функций в одной точке, как это было исторически, приводит к диспропорции нагрузки на городские системы. Новые мегаполисы мира уже давно строятся и развиваются как полицентричные: например, в Дубае есть пять центров — деловой, спортивный, культурный районы, экспо, центр науки и образования. Это намного удобнее для жителей, снижает нагрузку на инфраструктуру, что важно и с экологической точки зрения.
Петербург, как и многие города, сейчас движется в эту сторону. Убедительными примерами такой тенденции выглядят перенос выставочных площадок, например Экспофорума, за пределы КАД, а также развитие офисных кластеров в разных районах города: на западе — Лахта Центр, на юге — «Аэропортсити Санкт-Петербург», в восточной части — «Санкт-Петербург Плаза» (штаб банка «Санкт-Петербург») и бизнес-парк «Полюстрово». Вузы тоже переезжают подальше от исторического центра: уже действует кампус СПбГУ в Михайловской даче, еще один планируется в Пушкине, там же возводится ИТМО Хайпарк. Есть перспективы и у новых культурных центров: западная часть Васильевского острова с «Севкабелем» и «Брусницыным», опять же Лахта Центр. Эти локации ждут своего часа, чтобы заговорить в полную силу.
Любая инициатива по созданию новых общественных пространств и кластеров — заветная мечта для архитектора. Вспомним конкурс на музей Гуггенхайма в Хельсинки, куда поступили сотни проектов со всего мира. И какой при этом невероятный экономический эффект возымело строительство музея Гуггенхайма в Бильбао. В наше непростое время конкурс на новый культурный квартал нужен как глоток свежего воздуха».
Дворцовая площадь стала центром города в начале XIX века, когда архитектор Карл Росси объединил окружающие ее здания в единый ансамбль, соответствующий статусу столицы Российской империи
Даниил Веретенников
Архитектор, городской планировщик:
«Необходимость строительства "второго Петербурга" во имя спасения первого — это, конечно, большое преувеличение, но с самим направлением мысли трудно поспорить. Действительно, если мы хотим, чтобы город располагал ресурсами для своевременной реставрации и поддержания своего колоссального объема культурного наследия, ему необходим устойчивый поток инвестиционных и налоговых поступлений.
Никакой "второй Петербург" строить не нужно — и даже вредно. Важно развивать городскую экономику: открывать высокотехнологичные предприятия, поощрять стартапы и креативный бизнес, бороться за человеческий капитал. Если для этого нужно новое строительство, то его площадками должны становиться существующие земельные ресурсы в городской черте.
Нельзя допускать расползания города, бесконтрольного роста застройки на периферии. Важно заниматься редевелопментом неэффективно используемых территорий, бывших складских и производственных зон, лакун в существующей застройке. Слово "уплотнение" за постсоветские десятилетия оказалось изрядно дискредитировано множеством ошибочных проектов, однако без интенсификации использования территории невозможно достичь ни должного экономического развития, ни полноценного сохранения исторического наследия. Отказ от уплотнения в пользу строительства нового города по соседству — лишь кажущийся легким путь, а на практике он только умножит проблемы».
Идея сделать Московскую площадь в Петербурге новым центром города появилась в 1930-х годах в рамках генеральных планов развития Ленинграда
«С точки зрения транспорта идея "новых городов" выглядит заманчиво, но на практике часто оказывается обманчивой. Привлекает в ней прежде всего ощущение “свежего” подхода: быстро решить транспортные проблемы не получается, поэтому можно просто перестроить городскую структуру — люди поедут новыми маршрутами, и пробки исчезнут сами собой. Классический город с концентрацией рабочих мест в центре хочется объявить устаревшим. Такая логика особенно удобна для транспортных руководителей: получается, что не им нужно развивать общественный транспорт и ограничивать автомобилизацию, а достаточно дождаться появления “нового города”. Тогда проблема оказывается якобы не в управлении, а в "неправильном" устройстве мегаполиса.
При этом нет ничего противоестественного в концентрации рабочих мест в центре. Он обладает лучшей транспортной доступностью для всех районов, а значит, условная компания получает доступ к специалистам со всего шестимиллионного Петербурга. Точно так же ее офис оказывается равноудален от огромного числа потенциальных клиентов. Более того, именно классический моноцентричный город проще всего обслуживать общественным транспортом. Центростремительные потоки легко охватываются радиальными линиями рельсового транспорта, способными перевозить десятки тысяч пассажиров в час. В то же время построение полноценной полицентричной транспортной системы потребует кратно больших ресурсов.
Впрочем, это не противоречит естественному развитию полицентричности. Кофейням и магазинам не нужна аудитория со всего города — им достаточно жителей ближайших кварталов. Поэтому они органично появляются в спальных районах. В Петербурге вокруг станций метро и исторически сложившихся точек притяжения уже давно сформировались локальные полицентры. Именно поэтому "15-минутный город" может существовать без отказа от центристской модели. Кофейня или магазин найдут клиентов рядом с домом, тогда как крупным компаниям важно находиться в центре, чтобы нужного специалиста не переманил конкурент, до которого проще добраться. В итоге локальные полицентры создают рабочие места в сфере услуг, а общественный транспорт эффективно доставляет уникальных специалистов в деловой центр.
Однако на практике многие "новые города" работают не так, как задумывалось. Яркий пример — “Новая Москва”. В 2010-х ее представляли как территорию, куда переведут федеральные органы власти, а "старая" Москва благодаря этому избавится от пробок. Однако этот переезд так и не состоялся. Теперь воспользоваться "уникальным шансом" построить новый кампус где-то в полях предлагают уже московским университетам, но и они переезжать не спешат. Показательно и то, что офисы органов власти, отвечающих за градостроительную политику Москвы, также остаются не дальше Садового кольца. Похожая ситуация складывается и вокруг петербургского "Лахта Центра". Хотя комплекс построили еще в 2010-х, заселяется он довольно медленно. И это говорит о том же: на бумаге "полицентричность" выглядит как офис рядом с домом, но в реальности новый "полицентр" может оказаться на другом конце города — и вовсе не обязательно будет удобнее исторического центра».
Новый центр притяжения жителей и гостей Петербурга формируется в районе Лахта Центра
Дмитрий Бумагин
Урбанист бюро Klauzura и управляющий первого независимого архитектурного коворкинга в культурном квартале «Брусницын», автор телеграм-канала «Bum Urban Channel»
«К поиску универсального рецепта спасения центра Петербурга я отношусь с профессиональным скепсисом. В истории города действительно предпринимались попытки построить "второй Петербург". Я бы выделил как минимум три: проект преобразования Петербурга Леонтия Бенуа, концепцию переноса центра в южном направлении в генеральном плане Льва Ильина 1930-х годов и Морской фасад на намывных территориях Васильевского острова в начале нулевых. Все они провалились — причем по схожим причинам.
Главная ошибка авторов идеи "второго Петербурга" — вера в то, что город состоит только из камня и планировки. Новый район, построенный с нуля, неизбежно получается стерильным и декоративным. В нем нет наслоения эпох, смыслов и, главное, личных историй, которые рождают чувство сопричастности месту. Нельзя перенести атмосферу Коломны или Песков в новый квартал приказом губернатора. Столп памяти Петру Великому и победе в Северной войне, кстати, тут тоже не поможет, а лишь нарушит современный архитектурный ансамбль.
Подобные проекты обречены на провал из-за тяги к гигантизму в условиях ограниченных ресурсов города. Вместо того чтобы вкладывать деньги в спасение существующих памятников, реставрацию и капремонт, средства уходят на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для утопических мегапроектов. Получается своего рода урбанистический каннибализм: новый город съедает бюджет, необходимый для поддержания жизни в старом. Именно поэтому мы так и не увидели проспект Императора Николая II, деловой центр города на Московской площади и Манхэттен на намыве.
Резюмируя, попытки построить дублер — это попытка убежать от проблем центра вместо того, чтобы их решать. Мы не можем спасти центр, просто построив что-то рядом. Спасение центра — в грамотном управлении его объектами, работе с инвесторами и наполнении старых стен новыми смыслами. Центр Петербурга нельзя превращать в застывший музей. Город — это живой механизм, в котором невозможно ничего сохранять без переосмысления и деликатного включения нового.
Петербург должен развиваться через ревитализацию. Периферийные районы останутся периферийными, даже если там появятся новые деловые кварталы и культурные институции, что, безусловно, важно и хорошо. А центр останется центром — с его концентрацией культурного и социального капитала. Петербург все же мегаполис, и это нужно учитывать: городу необходима комплексная стратегия развития всех районов, а не точечные мегапроекты».
Петр Иванов
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия», автор телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни»:
«“Второй Петербург” городу скорее не нужен. Практически все попытки создать альтернативные центры в России проваливались. Пожалуй, единственный относительно удачный пример — район Взлетка в Красноярске, где на месте бывшего аэродрома действительно удалось сформировать общественно-деловой центр, но это скорее исключение.
Петербург в этом смысле похож на столицу. Там тоже пытались перенести часть государственных структур в Троицкий и Новомосковский административные округа — так называемую Новую Москву. В итоге получился обычный район многоэтажной застройки с минимальным набором общественных функций. Люди все равно не хотят концентрироваться на окраинах — слишком сильна инерция городской жизни.
То же самое касается и петербургских пригородов. Да, там активно развивается застройка и появляются новые точки притяжения, но создать полноценный “второй Петербург” вряд ли получится. Люди привыкли к существующей конфигурации города — маршрутам, сервисам, социальным связям. Перенастроить это практически невозможно.
При этом сам Петербург исторически очень плохо поддается подобным попыткам переизобретения. Показателен кейс с отменой “Охта Центра”: город фактически отказался от огромных инвестиций ради сохранения сложившегося образа. И это результат многолетней работы историков, архитекторов, краеведов, градозащитников — всех, кто формировал представление о том, каким должен быть Петербург. Даже в советское время, несмотря на колоссальные возможности властей влиять на городскую среду, город не изменился радикально. Образ “Петербурга Достоевского” все равно сохранялся.
“Второй Петербург” мог бы появиться только как пространство с особой идентичностью. Как хорошо знают маркетологи, местная аудитория сильно отличается от аудитории других крупных городов страны: здесь очень востребовано все, что связано с ощущением “мы не такие, как все”. Если появляется ориентированный на это продукт, он может не сработать в Красноярске или Москве, но в Петербурге люди сразу считывают: “О, это про нас”.“Второй Петербург” тоже мог бы стать носителем особой идентичности. При этом создать такую среду типовыми градостроительными решениями, которые сегодня доминируют в России, невозможно».
Комментарии (0)