Можно ли сохранить исторический центр, построив «второй Петербург»? Узнали у пяти экспертов

«Создать город не с одним центром, а с несколькими точками роста — большая гуманистическая идея, которой в Петербурге озадачены последние 20 лет. В последнее время инициативы по развитию полицентричности города звучат особенно часто: Валерий Гергиев предложил создать квартал музеев, Михаил Пиотровский — новый культурный кластер рядом с Лахта Центром, а власти Ленобласти ищут место для высотного делового квартала «Ленинград-Сити».

В этом есть логика и необходимость: чтобы сохранить уникальный центр, нужны новые шаги в развитии Петербурга. Сосредоточение ярчайших культурных объектов страны в одной локации, более того — всех важных функций в одной точке, как это было исторически, приводит к диспропорции нагрузки на городские системы. Новые мегаполисы мира уже давно строятся и развиваются как полицентричные: например, в Дубае есть пять центров — деловой, спортивный, культурный районы, экспо, центр науки и образования. Это намного удобнее для жителей, снижает нагрузку на инфраструктуру, что важно и с экологической точки зрения.

Петербург, как и многие города, сейчас движется в эту сторону. Убедительными примерами такой тенденции выглядят перенос выставочных площадок, например Экспофорума, за пределы КАД, а также развитие офисных кластеров в разных районах города: на западе — Лахта Центр, на юге — «Аэропортсити Санкт-Петербург», в восточной части — «Санкт-Петербург Плаза» (штаб банка «Санкт-Петербург») и бизнес-парк «Полюстрово». Вузы тоже переезжают подальше от исторического центра: уже действует кампус СПбГУ в Михайловской даче, еще один планируется в Пушкине, там же возводится ИТМО Хайпарк. Есть перспективы и у новых культурных центров: западная часть Васильевского острова с «Севкабелем» и «Брусницыным», опять же Лахта Центр. Эти локации ждут своего часа, чтобы заговорить в полную силу.

Любая инициатива по созданию новых общественных пространств и кластеров — заветная мечта для архитектора. Вспомним конкурс на музей Гуггенхайма в Хельсинки, куда поступили сотни проектов со всего мира. И какой при этом невероятный экономический эффект возымело строительство музея Гуггенхайма в Бильбао. В наше непростое время конкурс на новый культурный квартал нужен как глоток свежего воздуха».