Первые +20 градусов в Петербурге уже сегодня! Какой будет погода на этой неделе?

Уже сегодня воздух в городе впервые с начала года прогреется до +20 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Synthetic Messiah / Shutterstock

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что еще теплее станет в среду: температура в Петербурге и Ленинградской области может подняться до +20…+23 градусов. Однако вместе с потеплением придут и первые по-настоящему летние осадки — ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер. Во второй половине дня непогода ожидается преимущественно в западных и юго-западных районах Ленобласти.

В ночь с 13 на 14 мая через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Именно он принесет грозы и кратковременное похолодание. Впрочем, сильного снижения температуры не ожидается: днем воздух все равно будет прогреваться до +12…+16 градусов. К выходным в Петербург снова вернется теплая погода. Синоптики обещают комфортную температуру, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы.

