Время любоваться тюльпанами! На Елагином острове расцвело более 226 тысяч цветков

Посмотреть на них можно будет в рамках фестиваля, который начнет работать с 16 мая, а завершится — 23–24 мая. Традиционно больших цветников будет семь, их основой стали такие сорта, как Alicante, Antraciet, Sunny prince, White и другие.

Премьера этого года — выставка «Искусство сахарного декора» в Столовом зале Елагиноостровского дворца-музея, на которой представят скульптуры из сахара и карамели.

Также гостей ждут модный базар, флорариум, выставка акварелей «О моей любви к тюльпанам» художницы Дарьи Кириченко, ретро-танцы под духовой оркестр и танцевальные уроки от ведущих школ Петербурга.

В стеклодувной мастерской парка можно будет своими руками изготовить фалеры (медали) с елагинскими тюльпанами. А творческое пространство Лемана ПРО с фотозоной и мастер-классами будет работать 17, 23 и 24 мая.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского

16 и 17 мая у воды можно будет послушать шедевры классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов и музыкальных коллективов города.

Стоимость взрослого билета составит 400 рублей, для школьников и студентов очной формы обучения — 50 рублей, а для льготных категорий вход будет бесплатным, рассказали организаторы фестиваля тюльпанов.

