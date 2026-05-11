Время любоваться тюльпанами! На Елагином острове расцвело более 226 тысяч цветков

Премьера этого года — выставка «Искусство сахарного декора» в Столовом зале Елагиноостровского дворца-музея, на которой представят скульптуры из сахара и карамели.

Также гостей ждут модный базар, флорариум, выставка акварелей «О моей любви к тюльпанам» художницы Дарьи Кириченко, ретро-танцы под духовой оркестр и танцевальные уроки от ведущих школ Петербурга.

В стеклодувной мастерской парка можно будет своими руками изготовить фалеры (медали) с елагинскими тюльпанами. А творческое пространство Лемана ПРО с фотозоной и мастер-классами будет работать 17, 23 и 24 мая.