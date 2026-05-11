Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Кронверкский пролив выпустили 300 мальков сига

Выпуск рыбы приурочен к экологической акции по зарыблению водоемов в рамках празднования Дня корюшки в Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Всего в этом году в Неву и Финский залив планируется выпустить 5,5 тысячи мальков.

Процедура зарыбления регламентирована: выпуск мальков согласуют с Росрыболовством на основе научных рекомендаций ВНИРО, после чего утверждают планы выпусков.

На 2026–2028 годы ВНИРО рекомендовал ежегодно зарыблять два водных объекта в черте города — Финский залив и Сестрорецкий разлив. В год туда будут выпускать по 5,5 тысячи мальков сига и атлантического лосося, сообщили в Смольном.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: