В Кронверкский пролив выпустили 300 мальков сига

Всего в этом году в Неву и Финский залив планируется выпустить 5,5 тысячи мальков.

Процедура зарыбления регламентирована: выпуск мальков согласуют с Росрыболовством на основе научных рекомендаций ВНИРО, после чего утверждают планы выпусков.

На 2026–2028 годы ВНИРО рекомендовал ежегодно зарыблять два водных объекта в черте города — Финский залив и Сестрорецкий разлив. В год туда будут выпускать по 5,5 тысячи мальков сига и атлантического лосося, сообщили в Смольном.