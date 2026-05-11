В Петербурге появится троллейбус-кинотеатр за 9 млн рублей

Под передвижной кинозал планируют переоборудовать троллейбус модели Тролза-5265.00 «Мегаполис».

Соответствующая закупка опубликована на портале «Госзакупок». Заявки принимаются до 18 мая, итоги подведут 19 мая.

Победителю торгов предстоит разработать дизайн-макет внутреннего пространства в стиле кинотеатра и выполнить наружное оформление. Внутри смонтируют оборудование для показа видео высокого разрешения, звуковую систему с функцией караоке, а потолок оформят в виде ночного неба с Млечным путем.

Также троллейбус оснастят системой мобильного учебного места: она позволит управлять обучающими курсами, проводить тестирование и организовывать общение между учениками и преподавателем. Оборудование и мебель предоставит сам «Горэлектротранс».

