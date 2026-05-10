В Петербурге открылся V Гастрономический фестиваль

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всех пришедших на фестиваль угощают гречневой кашей с тушенкой.

Фото: Aleksei Ignatov / Shutterstock.com

Всего на фестивале работают 37 торговых точек. В их ассортименте представлены блюда русской, кавказской, сибирской и дальневосточной кухонь.

Для детей на фестивале работают бесплатный аттракцион «Паровозик» и отдельный шатер с творческими мастер-классами.

Для взрослых организован кинотеатр под открытым небом: в арочном шатре с большим экраном показывают фильмы киностудии «Ленфильм» о Великой Отечественной войне. Вход на фестиваль свободный, сообщил ТАСС.

