В Петербурге открылся V Гастрономический фестиваль

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всех пришедших на фестиваль угощают гречневой кашей с тушенкой.
Всего на фестивале работают 37 торговых точек. В их ассортименте представлены блюда русской, кавказской, сибирской и дальневосточной кухонь.
Для детей на фестивале работают бесплатный аттракцион «Паровозик» и отдельный шатер с творческими мастер-классами.
Для взрослых организован кинотеатр под открытым небом: в арочном шатре с большим экраном показывают фильмы киностудии «Ленфильм» о Великой Отечественной войне. Вход на фестиваль свободный, сообщил ТАСС.
