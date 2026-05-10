В Петербурге снова тепло: температура поднимется до 18+ градусов

В воскресенье, 10 мая, город окажется под влиянием барического гребня с востока. Ожидается облачная с прояснениями погода, без дождей.
Температура воздуха прогреется до +16…+18 градусов тепла, что на пару градусов выше климатической нормы. Ветер ожидается юго-восточный, 5–10 метров в секунду.
Давление будет падать, но останется в пределах нормы — 761 миллиметр ртутного столба.
В понедельник, 11 мая, станет чуть прохладнее: ночью температура опустится до +7…+9 градусов, днем — +15…+17, местами возможны небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
