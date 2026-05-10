Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге откроют «Секретный» сад Мариинского дворца

Двери откроют 6 июня — в день рождения Александра Пушкина. 

Фото: скриншот видео вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского

Сад во внутреннем дворе Мариинского дворца на Исаакиевской площади снова станет доступен для посетителей.  В летнее время сад будет работать по выходным с 11:00 до 19:00.

Вход свободный для всех, рассказали в телеграм-канале «Комфортный Петербург».

Долгое время это место оставалось закрытым для большинства горожан: сюда могли попасть лишь депутаты Законодательного собрания. С 2022 года сад начали открывать для всех желающих.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: