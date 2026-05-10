В Петербурге откроют «Секретный» сад Мариинского дворца

Сад во внутреннем дворе Мариинского дворца на Исаакиевской площади снова станет доступен для посетителей. В летнее время сад будет работать по выходным с 11:00 до 19:00.

Вход свободный для всех, рассказали в телеграм-канале «Комфортный Петербург».

Долгое время это место оставалось закрытым для большинства горожан: сюда могли попасть лишь депутаты Законодательного собрания. С 2022 года сад начали открывать для всех желающих.