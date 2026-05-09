Бежим и сдаем батарейки! В Приморском парке Победы пройдут «ЭкоФест» и «Зеленый марафон»

Два весенних мероприятия объединят в одно! Праздник приурочен ко Дню эколога в России и Всемирному дню охраны окружающей среды. Он состоится 30 мая.

Ожидаются забеги на 4,2 и 10 километров, а также детские старты. Все участники будут застрахованы от травм на сумму 500 тысяч рублей.

Помимо спорта — экологические акции: можно сдать на переработку батарейки, опасные отходы, пластиковые крышечки и даже обменяться книгами.

В программе также экскурсии, лекции, мастер-классы, научный кванториум с мобильными лабораториями, эковикторина, встречи с известными экологами и концерт.

Лучшие работы участников конкурса экосоциальной рекламы покажут на главном экране сцены и адаптируют для размещения на городских площадках. Также наградят почетных специалистов-экологов Петербурга.

Кирилл Соловейчик

председатель Комитета по природопользованию

«В этом году мы расширяем рамки традиционного формата и вместе с партнерами создаем принципиально новую концепцию: здоровый образ жизни и ответственное отношение к природе – основа высокого качества жизни!».

Фестиваль проводится с 2019 года. Вход свободный для всех желающих, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

