Пулково обслужит 53 рейса в южном направлении

О том, что петербургский аэропорт Пулково сегодня обслуживает 53 рейса в южном направлении, рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

Полеты на юге страны проходят штатно. С начала суток 9 мая в аэропортах Юга России уже выполнено более 100 рейсов, перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня планируется 347 рейсов: 178 на вылет и 169 на прилет. В южных аэропортах увеличивают емкости и вводят более вместительные воздушные суда, включая широкофюзеляжные, отметили в Минтрансе.

Напомним, что 8 мая Пулково сообщало о возможных задержках и отменах рейсов в связи с приостановкой работы 13 аэропортов на юге России.