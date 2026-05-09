В Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн в честь 81-й годовщины Победы

Также в праздничную подсветку облачат три моста — Бетанкура, Троицкий и Дворцовый. Они будут сиять цветами георгиевской ленты.

Подсветка включится в полночь 9 мая и продержится до 4 утра 10 мая.

На фасадах домов в семи районах города вечером появятся световые проекции, посвященные Дню Победы. Вдохновением для них стали фотографии военных лет, современные тематические композиции с военной символикой, а также открытки и картины советских художников.

Среди образов —  лиричные сцены и изображения военных наград: орденов «Победа» и Отечественной войны, рассказали в пресс-службе администрации города.

