Собака.ru в «Баски & Монегаски» — идем за гастрономической культурой Эускади и свежим номером!

Великое посольство басков и монегасков в Петербурге сооснователь великого петербургского бренда «Шаляпин» Леонид Ноткин запустил в коллаборации с новым поколением рестораторов Анной Ананьевой и Элиной Ихсановой.

«Баски & Монегаски» встречает лавкой с деликатесами и свежим номером Собака.ru. Здесь же витрина с десертами собственного производства (берем канеле на аперитив), барная стойка из мрамора, а по правую руку — зал с длинным коммунальным столом и задвигающейся дверью. 

Важно! Приходите компанией и берите все в стол: каталонскую колбасу бутифарра, эмпанадас, два вида тартара (классический, а также с трюфелем и картофельным чуррос), осьминога на гриле. А далее переходите к отдельному разделу блюд на компанию с беф бургиньоном,  бараньей лопаткой и камбалой пиль-пиль.

Фиш-н-чипс в исполнении шеф-повара Вячеслава Гнедовского — креветка розенберга, самая крупная в мире, с соусом из белого перца и картофелем фри

Из розовой креветки в «Баски & Монегаски» делают карпаччо и соединяют с апельсином и фенхелем

К хлебу в ресторане подают и зрелища (за арт-наполнение отвечает Jessica Gallery). На стенах и серия работ художника-топорописца Нестора Энгельке, в зале концептуальные объекты керамиста Веры Светловой — абстрактные вазы, арт-кирпичи и гипсовые женщины.

В мае откроют террасу во внутреннем дворе, в июне привезут коллекционный номер Собака.ru ТОП 50 — вангуем, на Провиантской, 3 соберутся все!

