В День Победы в Петербурге будет сухо и облачно, а ночью в Ленобласти наступят заморозки

Более заметные изменения ожидаются во второй половине праздничных выходных. Уже днем 10 мая к Ленинградской области с юга начнет приближаться атмосферный фронт. По западным районам региона пройдут небольшие дожди, а в Петербурге возможны кратковременные осадки.

Основной атмосферный фронт пройдет через регион 11 мая, а 12 мая в город придет циклон с юго-запада. Несмотря на облачную погоду, температура воздуха 10 и 11 мая останется достаточно высокой — от +15 до +18 градусов. Однако юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Синоптик также предупредил о ночных заморозках в Ленинградской области. До прихода облачности с юга в ночные часы 9 и 10 мая местами ожидается похолодание до -1…-3 градусов. Наиболее низкие температуры прогнозируются на севере и востоке региона.