Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В День Победы в Петербурге будет сухо и облачно, а ночью в Ленобласти наступят заморозки

Сегодня в Петербурге «сухо, солнечно и тихо», однако 9 мая небо затянут облака, а ветер сменит направление — с северо-западного на восточное, пишет в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов. При этом праздничный день будет теплым — температура поднимется до +15 градусов.

Фото: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Более заметные изменения ожидаются во второй половине праздничных выходных. Уже днем 10 мая к Ленинградской области с юга начнет приближаться атмосферный фронт. По западным районам региона пройдут небольшие дожди, а в Петербурге возможны кратковременные осадки.

Основной атмосферный фронт пройдет через регион 11 мая, а 12 мая в город придет циклон с юго-запада. Несмотря на облачную погоду, температура воздуха 10 и 11 мая останется достаточно высокой — от +15 до +18 градусов. Однако юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Синоптик также предупредил о ночных заморозках в Ленинградской области. До прихода облачности с юга в ночные часы 9 и 10 мая местами ожидается похолодание до -1…-3 градусов. Наиболее низкие температуры прогнозируются на севере и востоке региона.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: