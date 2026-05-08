В День Победы в Петербурге будет сухо и облачно, а ночью в Ленобласти наступят заморозки

Сегодня в Петербурге «сухо, солнечно и тихо», однако 9 мая небо затянут облака, а ветер сменит направление — с северо-западного на восточное, пишет в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов. При этом праздничный день будет теплым — температура поднимется до +15 градусов.
Более заметные изменения ожидаются во второй половине праздничных выходных. Уже днем 10 мая к Ленинградской области с юга начнет приближаться атмосферный фронт. По западным районам региона пройдут небольшие дожди, а в Петербурге возможны кратковременные осадки.
Основной атмосферный фронт пройдет через регион 11 мая, а 12 мая в город придет циклон с юго-запада. Несмотря на облачную погоду, температура воздуха 10 и 11 мая останется достаточно высокой — от +15 до +18 градусов. Однако юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.
Синоптик также предупредил о ночных заморозках в Ленинградской области. До прихода облачности с юга в ночные часы 9 и 10 мая местами ожидается похолодание до -1…-3 градусов. Наиболее низкие температуры прогнозируются на севере и востоке региона.
