Самый светский журнал Собака.ru теперь в самом светском ресторане VOX

В ресторан VOX Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко (лауреат премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 в номинации «Великое меню»!) 20 лет не зарастает светская тропа: от Ирины Огановой до Алены Долецкой (наши герои!). Актерский клан Янковских приходит за пастой с филе белых рыб, бульоном с острым перцем чили и боттаргой. Прима-балерина Мария Абашова — за карпаччо из корневого сельдерея с руколой и пармезано. Актриса Лиза Боярская — за наполеоном из слоеных коржей и двух видов сливочного крема со свежими сезонными ягодами.
70% блюд в Vox остаются с первого дня, а по спэшл-дропам можно отслеживать смену сезона: осенью это изящная закуска из инжира, страчателлы и бальзамического крема, зимой у шеф-повара Андрея Скрябина у одного из первых появляется корюшка.
Берем свежий номер Собака.ru на стойке, заказываем тарелку земляники или очень красивую пиццу с цветками цукини, моцареллой и анчоусами, выходим на террасу Vox с видом на Академию Штиглица — вот оно, идеальное лето в Петербурге!
Комментарии (0)