Театры и сервисы предупредили горожан об отключениях мобильного интернета

Сервисы доставки продуктов советуют делать заказы, пока интернет работает, или использовать Wi-Fi. Магазин косметики для получения онлайн-заказов рекомендует делать скриншоты с QR-кодами заранее. БДТ и Мариинский театр просят распечатывать электронные билеты или сохранять их на мобильных телефонах.

Сегодня утром Комитет по информатизации и связи на своей странице во «ВКонтакте» подтвердил отключения интернета в Петербурге с 6 по 9 мая из-за подготовки к праздникам. При этом заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин заявил, что пока неизвестно, будут ли власти ограничивать связь в Петербурге в День Победы.