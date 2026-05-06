Здания медицинской академии имени Мечникова на Кирочной признали региональным памятником

«Императорский Клинический институт великой княгини Елены Павловны» на Кирочной улице, 41 включили в реестр объектов культурного наследия, сообщил Комитет по охране памятников (КГИОП). Региональным памятником стал комплекс из 10 зданий, сада и его ограды.

Фото: сайт КГИОП
Среди строений, оказавшихся в перечне объектов культурного наследия, — «Главное здание», «Часовня с покойницкой», «Кухонный корпус с переходной галереей», «Котельная», «Павильон гинекологических и глазных болезней с переходной галереей (павильон Э.Э. Эйхвальда)», «Павильон им. Н.И. Жуковской с переходной галереей», «Операционный павильон с переходной галереей», «Амбулаторный корпус», «Изоляционный павильон» и «Патологоанатомический павильон».

Во второй половине XIX века развитие науки потребовало создания системы повышения квалификации врачей в России, особенно для тех, кто работал вдали от крупных центров. Институт, который должен был выполнять эту задачу, открылся в 1885 году под покровительством великой княгини Екатерины Михайловны, а спустя 11 лет он получил статус императорского. Проект строительства разработал профессор Императорской Академии художеств Роберт Гедике. В последующие годы комплекс активно расширялся: строились новые корпуса, павильоны и специализированные здания. К началу XX века институт стал уникальным для Европы учреждением, объединяющим обучение врачей, научную деятельность и лечебную практику.

В разные годы в здании располагались Государственный институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ) и 2-й Ленинградский медицинский институт, а в период Великой Отечественной войны здесь работал госпиталь для раненых, располагались резервные койки городского здравоохранения и травматологическое отделение для гражданских. С 2011 года здесь работает Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова.

