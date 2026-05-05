Почти на 11% больше стали тратить покупатели в магазинах Петербурга

Об этом свидетельствуют предварительные данные Петростата по обороту розничной торговли. Если в январе-марте 2026 года этот показатель составил 852,1 млрд рублей, то за тот же период прошлого года — 767,9. Таким образом, оборот розничной торговли увеличился примерно на 10,9%.

Сектор общепита также показал рост: в январе–феврале его оборот достиг 65,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные за январь-март пока не опубликованы.

При этом, по данным Forbes, в конце марта стало известно, что за год в Петербурге закрылось почти две тысячи магазинов. Эксперты связывают это с усилением конкуренции со стороны маркетплейсов, ростом издержек и налоговой нагрузки.

В общепите аналитики отмечают изменение потребительских привычек: в 2026 году снизился спрос на один из самых популярных напитков жителей мегаполиса — кофе. Его реже покупают как в заведениях, так и в магазинах (особенно молотый и в капсулах), хотя спрос на кофе навынос почти не изменился.

На сколько подскочил в цене ужин в петербургских заведениях и как инфляция сказалась на среднем чеке, Собака.ru разобралась, изучив статистику и поговорив с экспертами.

