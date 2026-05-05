Будет — не будет? О работе мобильного интернета и закрытом центре города в День Победы рассказали в Смольном

Заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин поделился, как празднование 9 мая повлияет на связь и транспорт, на пресс-конференции в ТАСС.

Пока неизвестно, будут ли власти ограничивать мобильный интернет в Петербурге 9 мая, говорит Равин. К таким мерам прибегают, чтобы помогать силовым структурам обеспечить безопасность, поэтому все будет зависеть от складывающейся обстановки.

«Возможно, будут ограничения. Возможно, их не будет. Невозможно предсказать что-то наперед…» — сказал чиновник.

В день праздника центр города перекроют, будет закрыта для посетителей и Дворцовая площадь. Во время построения «Бессмертного полка» станцию метро «Площадь Восстания» закроют на выход. Участникам акции запретят вход с любыми напитками, едой, алкоголем, пауэрбанками, флагами других государств и колюще-режущими предметами.

