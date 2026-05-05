«Бессмертный полк», концерты и перекрытия дорог. Как пройдет 9 мая в Петербурге?

Шествие «Бессмертного полка» 9 Мая в Петербурге пройдет в офлайн-формате по Невскому проспекту, сообщил губернатор Александр Беглов. Акция начнется раньше обычного, точное время объявят позже. Парад на Дворцовой площади состоится без военной техники, число трибун сократят до одной, вход сделают по приглашениям, сообщила «Фонтанка» в конце апреля. Праздничный салют над Невой начнется в 22:00.

В День Победы в Петербурге запланированы десятки спектаклей и представлений. В их числе — фестиваль у Левашовского хлебозавода, который объединит танцевальные мастер-классы, музыкальный концерт и показы фильмов. В программе — советская киноклассика: «Антон Иванович сердится» Александра Ивановского, «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, «Небесный тихоход» Семена Тимошенко и «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица. Больше событий на ближайшие майские — по этой ссылке.

Наземный транспорт 9 мая будет работать по графику воскресенья, а метро — по расписанию рабочего дня. О перекрытиях дорог в этот день в связи с празднованиями пока не сообщалось, однако из-за репетиций парада движение ограничивают на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, а также на проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади.