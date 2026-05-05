Мобильный интернет в Петербурге работает с перебоями. Выход в сеть могут ограничить из-за подготовки к 9 мая

Около 23:00 DownDetector зафиксировал всплеск жалоб петербуржцев на мобильный интернет. Позже, в 1:25, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об атаке беспилотников. Пользователи продолжили сообщать о проблемах в работе мобильного интернета и после отбоя воздушной опасности в 4:13. Мониторинг по-прежнему сообщает о большом количестве обращений, однако их число снижается.

Вчера, 4 мая, «Мегафон» и Yota начали рассылать пользователям СМС-сообщения, в которых предупреждают о «сложностях с работой интернета» в связи с «подготовкой и проведением массовых мероприятий», а также рекомендуют использовать Wi-Fi. Об ограничениях интернета и проблемах с получением СМС с 5 по 9 мая предупредил петербуржцев в своем приложении и «Сбер».

О перебоях с мобильным интернетом с утра сообщают и в Москве. По словам пользователей, недоступны даже сервисы, которые обычно работают по «белым спискам». Накануне операторы также предупредили жителей столицы о возможных ограничениях работы мобильной сети в период с 5 по 9 мая. В субботу, 2 мая, «Газета.ру» сообщила, что жители Подмосковья жалуются на работу домашнего интернета по «белым спискам». По словам одной из пользовательниц, провайдер объяснил отключение сети «распоряжением сверху» и предупредил, что такой режим может сохраниться на все майские праздники.