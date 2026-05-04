Почти в пять раз упали уловы корюшки из Невской губы после 1991 года

Сезон 1987 года считался одним из самых успешных: тогда, если верить «Ленинградской правде», ради путины даже временно приостанавливали строительство переправы через Неву. В целом с 1976 по 1991 год уловы держались на стабильно высоком уровне и лишь дважды опускались ниже 2400 тонн. Однако уже после 1995 года ситуация резко изменилась — показатели лишь однажды превысили 1000 тонн, а в отдельные годы падали до 100–150 тонн.

Эксперты отмечают, что у такого снижения нет одной причины. Среди факторов называют браконьерство, сокращение кормовой базы — зоопланктона, а также изменение гидрологических условий, включая колебания уровня воды. Вместе с тем специалисты подчеркивают влияние масштабных инфраструктурных проектов. Например, к ним можно отнести строительство дамбы и намывных территорий.

Как отмечает представитель петербургского филиала ВНИРО Марина Мельник, значительная часть нерестилищ была утрачена в результате гидростроительства. Корюшка откладывает икру на песчаных мелководьях, однако именно эти участки активно застраивались и изменялись в последние десятилетия.

По словам председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрия Бондарюка, исчезли нерестилища на Северной и Южной Лахтинских отмелях — сейчас на их месте ведется застройка. Кроме того, песок с мелководий использовался для намыва территорий, в том числе на Васильевском острове и в районе Лахты.

Биолог Дмитрий Лайус также указывает на двойной эффект таких работ. С одной стороны, исчезают сами отмели, где рыба откладывает икру. С другой — повышается мутность воды из-за постоянного перемещения грунта, что негативно влияет на развитие икры. По его словам, такие изменения носят не разовый, а постоянный характер, поскольку дно регулярно углубляют и расчищают.

