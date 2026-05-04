Распознавать лица могут лишь около четверти камер наблюдения в Петербурге

Всего в единую систему видеонаблюдения города входит более 115 тысяч камер, но технология видеоидентификации доступна примерно на 30 тысячах устройств. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Комитета по информатизации и связи (КИС).

Как уточнили в КИС, камеры с функцией распознавания лиц устанавливаются в местах с наибольшим потоком людей — на входах в жилые дома, в центральных районах и на площадках массовых мероприятий. Сеть видеонаблюдения продолжает расти, в том числе за счет подключения сторонних камер — транспортной инфраструктуры, жилых комплексов и коммерческих объектов. Сейчас их насчитывается более 17 тысяч. Доступ к системе видеонаблюдения есть у более четырех тысяч пользователей, большая часть которых — правоохранители.

Несмотря на масштаб системы, руководитель агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отметил, что распознавание лиц остается вероятностной технологией и не дает окончательных выводов. Камеры лишь фиксируют возможные совпадения, а решение принимает оператор. На точность могут влиять освещение, ракурс съемки, качество оборудования и другие факторы.

С увеличением числа устройств возрастает и количество ошибок: чем больше данных обрабатывает система, тем выше вероятность ложных срабатываний и нагрузка на операторов. Об этом предупредил руководитель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ РФ Игорь Бедеров.

Камеры в Петербурге способны распознавать не только лица, но и фиксировать нарушения благоустройства, а также следить за безопасностью горожан. В этом устройствам помогает искусственный интеллект. Собака.ru разбиралась в том, как сейчас работает эта система.
 

