С помощью утиного понтона птенцы смогут выбираться на берег Адмиралтейского канала, объясняет администрация пространства. Конструкцию устанавливали и ранее. Несколько лет назад на понтоне даже появилось новое потомство!
Вместе с приятными новостями администрация «Новой Голландии» также напоминает гостям пространства, что уток не нужно беспокоить, когда они отдыхают на берегу. А еще посетителям не стоит кормить птиц хлебом: это вредная для них еда, им больше больше подойдут крупы или свежие овощи.
