Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мини-причал для утят появился на набережной «Новой Голландии»

С помощью утиного понтона птенцы смогут выбираться на берег Адмиралтейского канала, объясняет администрация пространства. Конструкцию устанавливали и ранее. Несколько лет назад на понтоне даже появилось новое потомство!

Новый утиный понтон.
Фото: пресс-служба «Новая Голландия»

Новый утиный понтон.

Утиный понтон, установленный в 2019 году.
Фото: соцсети sashanovoselova

Утиный понтон, установленный в 2019 году.

Вместе с приятными новостями администрация «Новой Голландии» также напоминает гостям пространства, что уток не нужно беспокоить, когда они отдыхают на берегу. А еще посетителям не стоит кормить птиц хлебом: это вредная для них еда, им больше больше подойдут крупы или свежие овощи.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: