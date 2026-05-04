Журнал Собака.ru - в аудиофильском баре (хот-тренд!) Catch 22

Винтажная акустика, коллекционный винил и твисты на клубные коктейли — фиксируем вайбы аудиофильских баров из Токио 1980-х в Петербурге!

Бар и фонотека Catch 22 на набережной Фонтанки, 86/2 (с партерным видом на сияющий огнями БДТ!) открыли Дарья и Никита Кузьмичевы совместно с заслуженным бартендером Даниилом Золотухиным (экс El Copitas Bar). Главное тут — диджейская станция и акустическая система погружения High Fidelity от бренда Tannoy. Послушать передовой постбоп, эйсид-хаус или спиричуэл-джаз в Catch 22 приходят электронный музыкант Кирилл Сергеев (Kito Jempere), галеристка Катя Попова, идеолог «Пассажа» Дмитрий Абрамов и модель Анна Зотова. Гастрономический аккомпанемент подобран в пандан музыкальному: здесь можно разлить по бокалам любое (!) вино, представленное в карте, а еще выбрать коктейль, посвященный прорывам в звукозаписи.

За интерьер с бархатными портьерами, ретромебелью, футуристическими акустическими панелями ответило лондонское дизайн-бюро Studio Cache.

За культурный досуг и погружение в светскую жизнь Петербурга из первых рук – журнал Собака.ru, свежий номер всегда можно взять прямо у входа.

