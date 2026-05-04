Первые майские грозы под Петербургом прогнозируют уже сегодня

Их ожидают уже во второй половине дня, сообщил синоптик Александр Колесов. В это время суток, по его словам, к Ленобласти приблизится холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями. Наиболее вероятны они в южных районах области, южнее Петербурга.

После прохождения фронта в регион придет похолодание. Ночью температура может опуститься ниже +10 градусов, а со следующего дня установится более прохладная погода — в Петербурге дневные максимумы не превысят +15 градусов.

При этом утро в регионе началось с теплой, но облачной погоды, пишет Колесов. В первой половине дня воздух в Петербурге прогреется до +16…+18 градусов, а на юге области — до +18…+23.

