Безвизовый режим с Саудовской Аравией и возможное введение платы за VPN: что изменилось для петербуржцев в мае

В России расширили перечень цифровой маркировки товаров и ужесточили правила рассрочки для компаний, а в Петербурге возобновили прямые рейсы в Дубай, запустили экспресс в Выборг и определились с планами на 9 мая. О главных новостях этого месяца — в материале Собака.ru.
Возможное введение платы за VPN-трафик
По данным Forbes, в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещания с бизнесом: на первом руководитель ведомства якобы попросил операторов связи до 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, а на втором — ограничить доступ пользователей к онлайн-сервисам при включенном VPN до 15 апреля. Последние частично перестали работать с включенными приложениями для обхода блокировок.
Позднее «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников из числа участников переговоров сообщили, что операторы связи попросили отложить нововведения из-за технических сложностей. По их словам, они не успевают настроить биллинговые системы, определить критерии международного трафика и подготовить тарифы, поэтому сроки могут сдвинуть на более поздний период.
О том, насколько все это возможно и что об этом думают эксперты телеком-рынка
Расширение перечня цифровой маркировки товаров
С 1 мая в него также входят: радиоэлектроника (ноутбуки, планшеты, смартфоны, люстры, лампы, розетки) и кондитерские изделия (круассаны, рулеты, пирожные, торты).
«Честный знак» — государственная система цифровой маркировки для защиты потребителей от подделок. Товары снабжают кодом Data Matrix с данными о производителе, составе и сроках годности. Сканирование через приложение позволяет проверить подлинность и легальность продукции.
Ужесточение правил рассрочки для компаний
С 1 мая юрлица должны вступить в реестр Банка России. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет на сайте регулятора с указанием сайта, телефона, ИНН и других данных. Правило не распространяется на банки и микрофинансовые организации. Новая мера направлена на контроль рынка рассрочки и повышение прозрачности работы таких сервисов. Отсутствие в реестре фактически лишает компании возможности легально предлагать клиентам этот вариант оплаты.
Ограничение на вывоз золотых слитков
С 1 мая из России нельзя вывозить слитки весом более 100 г без специального разрешения. Речь идет о золоте высокой степени очистки — от 99,9% (999-я проба). Президентский указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации и распространяется на граждан страны, компании и индивидуальных предпринимателей.
При этом предусмотрены исключения: вывоз в страны ЕАЭС возможен для физлиц, компаний и ИП, в другие государства — для физлиц, но в обоих случаях требуется разрешение Федеральной пробирной палаты и вылет через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи. Для компаний и ИП при вывозе вне ЕАЭС действует общий порядок. Ограничения не распространяются на кредитные организации.
Возобновление прямых рейсов из Петербурга в Дубай
С 1 мая авиакомпания Emirates возвращает регулярное авиасообщение между городами. Самолеты будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Ограничение на полеты действовало с 28 февраля и было связано с конфликтом на Ближнем Востоке.
Отмена визового режима между Россией и Саудовской Аравией
С 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз между странами. Россияне смогут въезжать в королевство без разрешительных документов и находиться там до 90 дней в год — непрерывно или суммарно. Речь идет о краткосрочных поездках, не связанных с работой, учебой или переездом. Для трудоустройства, получения образования, постоянного проживания, а также паломничества по-прежнему потребуется оформление визы.
Открытие садов и парков
Посетителей уже принимают Летний сад (включая Летний дворец Петра I), Таврический и Михайловский сады, а также другие зеленые зоны в центре Петербурга. Парки закрывают каждую весну для просушки после зимы — ограничения обычно действуют в течение апреля.
Парад и другие события в честь Дня Победы
Как сказано на сайте Смольного, парад на Дворцовой площади состоится «по согласованию». В пресс-службе Ленинградского военного округа по запросу ТАСС уточнили, что он пройдет без участия военной техники. Кроме того, в несколько раз сократят количество зрительских мест на трибунах, писала «Фонтанка» без указания источников.
Акция «Бессмертный полк» в этом году запланирована в очном формате, заявил в эфире канала «78» губернатор Александр Беглов. По его словам, салют прогремит над Невой в десять вечера. Более подробно с программой мероприятий к 9 мая можно ознакомиться здесь.
Запуск экспресса в Выборг
С 1 мая в город запустили экспресс, который позволяет добраться в этом направлении всего за час. Пассажиры нового поезда смогут доехать до Выборга почти на 15 быстрее: время в пути сократилось с 1 часа 12 минут до 61 минуты.
