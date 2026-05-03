Видеоловушка в Нижне-Свирском заповеднике поймала медведя за принятием солнечной ванны

В Нижне-Свирском заповеднике видеокамера засняла взрослого бурого медведя, который устроил себе полноценную солнечную ванну.

Витамин D, который медведь добывал столь нетривиальным способом, ему совсем скоро пригодится. Уже через месяц у бурых медведей начнется период гона. Впереди у самца — энергозатратные поиски будущей спутницы и борьба за ее внимание. Так что лишняя порция солнечного света и тепла точно не будет лишней.

Впрочем, пока что в медвежьем сообществе царит иное распределение ролей. В эти дни и недели медведицы целиком сосредоточены на воспитании потомства. Они заботятся о медвежатах, обучают их и охраняют.

Самцы же в это время ведут более легкомысленный образ жизни и скорее напоминают праздных гуляк, чем заботливых отцов семейства, рассказал Глазков в телеграм-канале «Каждой твари по паре».