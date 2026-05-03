Коттедж за 90 тысяч рублей в сутки вошел в топ самых дорогих на майские в Петербурге

Пятикомнатный дом площадью 600 м² оказался одним из самых дорогих вариантов для аренды на праздники в 2026 году. Коттедж находится в черте города на участке в 20 соток.

Фото: taka1022 / Shutterstock

На территории есть детская площадка, беседка с печью для барбекю и гараж на два автомобиля. В самом доме оборудованы большая гостиная, отдельная кухня, мастер-зона с ванной комнатой, гостевой санузел, постирочная и гардеробная.

На втором этаже находятся четыре спальные комнаты, еще одна гостиная и два санузла. В цокольном этаже разместились спортзал с бассейном и сауна. Также предусмотрена комната для персонала.

Более дорогой дом нашелся в Троицке в Новой Москве. Там виллу площадью тысяча квадратных метров сдают за 105 тысяч рублей в сутки. На втором месте оказался дом на берегу реки Сылва в Перми стоимостью 100 тысяч рублей в сутки, сообщил ТАСС со ссылкой на «Авито Недвижимость». 

