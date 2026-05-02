Метростроители показали на видео, как строят станцию «Каменка»

На видео — работа техники на поверхности. Специалисты готовят объезд перед объединением двух строительных площадок, расположенных по обе стороны от Комендантского проспекта.
Для этого переносят часть ограждения возле гипермаркета «Лента», чтобы освободить место для пяти полос движения. Параллельно продолжается обустройство стены в грунте по периметру и участков тоннельной вентиляции, а также сооружение свай‑колонн.
Когда эти этапы завершат, начнется разработка котлована и строительство верхней плиты перекрытия — в ней оставят технологические проемы для работы на нижних уровнях.
«Каменку» строят по технологии top‑down (сверху вниз), когда перекрытия выполняют функцию распорных элементов. По такому же принципу возводили станции «Дунайская», «Зенит» и «Беговая», рассказали в телеграм-канале «Подземник».
