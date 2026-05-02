Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Метростроители показали на видео, как строят станцию «Каменка»

На видео — работа техники на поверхности. Специалисты готовят объезд перед объединением двух строительных площадок, расположенных по обе стороны от Комендантского проспекта.

Фото: телеграм-канал «Подземник»

Для этого переносят часть ограждения возле гипермаркета «Лента», чтобы освободить место для пяти полос движения. Параллельно продолжается обустройство стены в грунте по периметру и участков тоннельной вентиляции, а также сооружение свай‑колонн.

Когда эти этапы завершат, начнется разработка котлована и строительство верхней плиты перекрытия — в ней оставят технологические проемы для работы на нижних уровнях.

«Каменку» строят по технологии top‑down (сверху вниз), когда перекрытия выполняют функцию распорных элементов. По такому же принципу возводили станции «Дунайская», «Зенит» и «Беговая», рассказали в телеграм-канале «Подземник».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: