Метростроители показали на видео, как строят станцию «Каменка»

Для этого переносят часть ограждения возле гипермаркета «Лента», чтобы освободить место для пяти полос движения. Параллельно продолжается обустройство стены в грунте по периметру и участков тоннельной вентиляции, а также сооружение свай‑колонн.

Когда эти этапы завершат, начнется разработка котлована и строительство верхней плиты перекрытия — в ней оставят технологические проемы для работы на нижних уровнях.

«Каменку» строят по технологии top‑down (сверху вниз), когда перекрытия выполняют функцию распорных элементов. По такому же принципу возводили станции «Дунайская», «Зенит» и «Беговая», рассказали в телеграм-канале «Подземник».