В Петербурге к лету отмыли 77 мостов, набережных и путепроводов

Специалисты ликвидировали остатки зимней пескосоляной смеси и грязи на Адмиралтейской, Английской, Малоохтинской и Смольной набережных.

Также отмыли шумозащитные экраны на Шуваловском путепроводе, очистили Ново-Шафировский, Поклонногорский и Шуваловский мосты, освежили Каменноостровский, Сампсониевский, Ушаковский, Зеленый мост и Стрелку Васильевского острова.

В перспективе такую очистку будут применять на постоянной основе вплоть до первых заморозков, рассказали «Мостотрест» в социальных сетях.

Напомним, в ведении предприятия находится 832 сооружения: 450 мостов (из них 18 разводных), 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей, 98 участков набережных и другие объекты.

