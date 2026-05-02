В Петербурге к лету отмыли 77 мостов, набережных и путепроводов

Также отмыли шумозащитные экраны на Шуваловском путепроводе, очистили Ново-Шафировский, Поклонногорский и Шуваловский мосты, освежили Каменноостровский, Сампсониевский, Ушаковский, Зеленый мост и Стрелку Васильевского острова.

В перспективе такую очистку будут применять на постоянной основе вплоть до первых заморозков, рассказали «Мостотрест» в социальных сетях.

Напомним, в ведении предприятия находится 832 сооружения: 450 мостов (из них 18 разводных), 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей, 98 участков набережных и другие объекты.