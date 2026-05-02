В Петербурге выплатят премии 555 спортсменам за успехи в профессии

Премии присуждаются за IV квартал 2025 года. Их получат спортсмены, занявшие призовые места на чемпионатах, кубках и первенствах мира, Европы и России. В список входят представители 29 видов спорта. Среди них: бадминтон, бокс, велоспорт, гребной спорт, дзюдо, керлинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт и плавание.

Также в перечне — прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трамплина, регби, серфинг, синхронное плавание, скейтбординг, скалолазание, спортивная борьба и спортивная гимнастика. Кроме того, премии получат представители спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Завершают список тхэквондо, тяжелая атлетика, триатлон, фехтование, фигурное катание и хоккей на траве.

Денежные вознаграждения направлены на мотивацию и стимулирование спортсменов и тренеров, а также на повышение их спортивного мастерства, сообщили в администрации города.