День спорта откроет празднование 200-летия парка Александрия под Петербургом

В этот день в парке состоится легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, на дистанциях 4 и 8 км. Зарегистрироваться для участия можно будет прямо на месте — при предъявлении документа и медицинской справки. На лугу у Новой фермы пройдут старты для детей, а в саду Фермерского дворца гости смогут поучаствовать в мастер-классах по бадминтону, крокету и мини‑гольфу.

«Петергоф» дал старт празднованию 200-летнего юбилея парка Александрия — семейной резиденции четырех поколений династии Романовых. Каждый месяц программы посвятят разным граням Александрии, а откроет марафон юбилейных событий День спорта 2 мая.

Июнь в Александрии посвятят образованию. В первый летний месяц в парке пройдут книжные дни совместно с магазином «Подписные издания», а в мобильном гиде «Петергофа» запустят аудиопрогулку об Александре II. Август станет «месяцем осознанности»: запланированы специальные экскурсии-медиации по парку.

В сентябре главными темами станут семья и детство — на Новой ферме состоится детский фестиваль, а в течение года там проходят познавательные программы о Петергофе, музейных профессиях, воспитании будущих императоров и многом другом. 

Весь сезон также будут проходить мероприятия, объединённые темой природы: авторские экскурсии от садовников и сотрудников отдела фауны, лекции и создание экологических маршрутов, сообщил ТАСС.

