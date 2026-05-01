Майские в Петербурге: тепло, солнечно и без дождей

В пятницу, 1 мая, синоптики обещают долгожданное потепление. Температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов тепла, что слегка превышает климатическую норму. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду.
В ночь на 2 мая температура опустится до +5…+7 градусов, но днем воздух прогреется до +17…+19, а местами — до +23, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
А вот 3 мая, по данным Северо-Западного УГМС, возможен небольшой кратковременный дождь. Днем ожидается +14…+16 градусов. При этом солнце в первой половине дня еще должно выглядывать.
Ночные заморозки ожидаются только в ночь на 1 мая, на востоке области — до -1…-3 градусов. Дальше и ночью будет плюс.
«Отличные выходные нас ждут, все на дачу и на природу», — подвел итог синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.
