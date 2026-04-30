Зеленый своп, лекции о садах и мастер-классы по пересадке цветов пройдут в «Новой Голландии»

В пространстве «Сообщество» 1 мая проведут традиционный обмен комнатными растениями. Гости смогут не только принести свои цветы, но и посетить образовательную программу.
В течение дня, 1 мая, пройдут лекции о садах и оранжереях парка Александрия, мастер-классы по пересадке и обрезке растений, а также занятия по ботанической иллюстрации. Кроме того, в программе — показ фильма о чувствах растений.
Вход в «Сообщество» — 300 рублей, билет действует в течение всего дня и оплачивается на месте. Для участия в мастер-классах и лекциях требуется предварительная регистрация, при этом она не отменяет необходимость покупки входного билета.
Однако посетители, которые принесут растение на обмен или передадут его в рамках предварительного сбора, смогут получить бесплатный билет в «Сообщество» на этот день! Правила обмена можно найти на сайте «Новой Голландии».
Комментарии (0)