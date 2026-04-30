Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Зеленый своп, лекции о садах и мастер-классы по пересадке цветов пройдут в «Новой Голландии»

В пространстве «Сообщество» 1 мая проведут традиционный обмен комнатными растениями. Гости смогут не только принести свои цветы, но и посетить образовательную программу.

lookbook / Shutterstock

В течение дня, 1 мая, пройдут лекции о садах и оранжереях парка Александрия, мастер-классы по пересадке и обрезке растений, а также занятия по ботанической иллюстрации. Кроме того, в программе — показ фильма о чувствах растений.

Вход в «Сообщество» — 300 рублей, билет действует в течение всего дня и оплачивается на месте. Для участия в мастер-классах и лекциях требуется предварительная регистрация, при этом она не отменяет необходимость покупки входного билета.

Однако посетители, которые принесут растение на обмен или передадут его в рамках предварительного сбора, смогут получить бесплатный билет в «Сообщество» на этот день! Правила обмена можно найти на сайте «Новой Голландии».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: