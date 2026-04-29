Лекция в штабе мадларков, архитектурный квартирник и экскурсия о Даче Громова: чем заняться на майских в Петербурге

Реконструкция танцплощадки у Левашовского хлебозавода, прогулка по закрытым парадным Дома Эмира Бухарского и мастер-класс от декоратора в окружении альфрейных росписей — редакция Собака.ru собрала лучшие мероприятия предстоящих выходных и публикует нескучный гид для неутомимого исследователя города (бонус — новая локация для любования футуристическим видом на Лахта Центр!).
Изучаем историю Дома Эмира Бухарского
В прошлом месяце в Петербурге прошел фестиваль, посвященный этому зданию и его истории: с лекциями и мастер-классами. Теперь организаторы устраивают такие встречи на постоянной основе, а ближайшая состоится уже 3 мая. В интерьере дубовой гостиной одной из частных квартир архитектор Мария Гедуева расскажет о судьбах обитателей дома и как роскошный дворец Эмира Бухарского превратился в коммуналку. А 10-11 мая проведет экскурсии по закрытым парадным здания и его окрестностям.
Учимся декору в окружении альфрейных росписей
Квартира с альфрейными росписями расположена в бывшем доходном доме купца Александра Барышникова на улице Марата и принадлежит историку искусства и коллекционеру Елене Булгаковой-Лесковой, которая проводит здесь лекции и мастер-классы. Ближайшая встреча, посвященная декоративному убранству постели, запланирована на 2 мая. Во время визита также удастся увидеть впечатляющее собрание винтажных и антикварных предметов разных эпох: от бельгийского кружева и стаффордширской керамики до бамбуковой мебели.
Участвуем в квартирнике об архитектурном наследии
Квартирник в коворкинге «Клаузура» пройдет 8 мая и будет приурочен к сбору средств на спасение кирхи Вуоксела, который организует Анненкирхе. Первую часть встречи посвятят особенностям работы с наследием. О них на примере Калининградской области расскажет социокультурный продюсер Светлана Назарова. Во второй части поговорят о том, как через работу с контекстом превращать наследие в актуальную городскую среду. Эту тему поднимет Нехмат Самедов — архитектор и руководитель проектной группы бюро ludi_architects.
Лютеранская церковь Вуоксела построена на берегу Вуоксы в 1928-1929 годах по проекту Илмари Лауниса. Свое название она получила в честь расположенной по соседству деревни. После Великой Отечественной войны на ее территории разместили небольшую базу отдыха для сотрудников радиотехнического завода Козицкого, а затем право собственности перешло частным лицам. Сегодня архитектурный памятник находится в плачевном состоянии. Средства, собранные в рамках события, частично пойдут на разработку проекта противоаварийных работ, обещают организаторы.
Идем на фестиваль у Левашовского хлебозавода
В День Победы перед историческим зданием заработает танцплощадка с атмосферой весны 1945 года. Гостей научат самым популярным танцам первой половины XX века: фокстроту, польке и вальсу. Мастер-классы проведут хореографы студии «Хрустальный Дракон».
Музыка будет звучать вживую: «Домино квартет» исполнит популярные песни той эпохи — от «Утомленного солнца» до «Синего платочка». Параллельно пройдут кинопоказы от «Ленфильма» в «Кинотеатре Победы». Также в программе 9 мая — чтение стихов, моноспектакли и хоровой концерт.
Левашовский хлебозавод — памятник советского конструктивизма и важное предприятие Ленинграда, которое работало даже в годы блокады, снабжая жителей хлебом. Сейчас здесь проходят фестивали, выставки, спектакли и концерты. Внутри также открыт мультимедийный мемориал о жизни в осажденном городе.
Гуляем с экскурсией вокруг Дачи Громова
Дачу Громова называют последним памятником деревянного зодчества Петроградской стороны. Спрятавшийся в тени деревьев Лопухинского сада, она хранит множество историй о своих владельцах. О них поведает гид Юлия Журавлева, которая занимается популяризацией знаний и сохранением памяти об этом здании. Гости экскурсии, запланированной на 10 мая, узнают об известных на весь город оранжереях Василия Громова, о трансляциях Ленинградского телецентра и восстановлении дачи после долгих лет запустения.
Исследуем прошлое Императорского стеклянного завода
Какую продукцию производило это предприятие, почему она ценится среди музейщиков и коллекционеров и где ее можно встретить — расскажет краевед Ника Полухина. Всех желающих ждут 10 мая в штабе проекта «Стеклянный городок» на проспекте Обуховской Обороны, который лишь изредка открывают для широкой публики. Там также хранятся находки, сделанные мадларками — волонтерами, ведущими поиск исторических артефактов на берегах городских рек. О самых интересных и необычных предметах прошлого, обнаруженных в 2025 году, читайте в обзоре Собака.ru.
Любуемся Петербургом будущего из «Бассейна у Флагштока»
Подогреваемые чаши — олимпийская на 50 метров и малая гидромассажная — уже прошли плановый техчек и перешли на летний режим работы. К ним добавили дополнительные зоны для загара, а в тарифе «Комфорт» появилась новая площадка на верхнем уровне, чтобы любоваться футуристическим видом на Лахта Центр и «Газпром Арену». С установлением теплой погоды обещают и фирменный лайнап: утреннюю аквааэробику, вечерние диджей-сеты и возвращение безалкогольного бара на основной палубе.
Плывем на скоростном катамаране в Кронштадт с архитектурным гидом Собака.ru
Скоростные катамараны проекта «Котлин» добираются до города морской славы всего за час. Отправиться в этом направлении по воде можно с двух причалов в центре Петербурга: «Сенатская пристань» у Медного всадника и «Дворцовая пристань» у Эрмитажа. В пути удастся насладиться историческими фортами и природными красотами Финского залива.
В самом Кронштадте осматриваем величественный Морской собор, усадьбу адмирала Лазарева в неорусского стиле, модерновое здание Машинной школы Балтийского флота с окном-омегой на фасаде и другие памятники архитектуры разных эпох из нашего гида. А еще — изучаем молодые музеи (от экспозиции о голландской кухне до частного собрания макетов маяков) и восполняем энергию за чашкой спелешти кофе (или бокалом игристого!) в одном из ресторанов из этой подборки.
