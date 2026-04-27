Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На сбои мобильного интернета жалуются петербуржцы. В город приехал российский президент

Мониторинг DownDetector фиксирует всплекс обращений в регионе, начиная с 12:00. Пользователи сообщают, что не могут открыть мессенджеры и страницы сайтов.

PeopleImages / Shutterstock

Больше всего жалоб поступает на государственные сервисы, среди которых — сайты ФНС, ФГИС Росстандарта, РЖД и МВД. Также перестал работать Google, пишут горожане.

Владимир Путин приехал в Петербург, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе визита глава государства встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Александром Бегловым. Также Путин выступит на заседании Совета законодателей. Ранее Комитет по транспорту предупреждал о перекрытиях центральных улиц города в связи с этим событием.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: