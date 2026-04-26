На трех мостах Петербурга включат специальную подсвету в память о катастрофе в Чернобыле

В воскресенье, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В память о тратегии три петербургских моста: Дворцовый, Троицкий и Бетанкура включат специальную подсветку, которая будет работать с 21:20 до 4:30 понедельника.

Красно-малиновый цвет на пролетах и перемычках символизирует графитовый пожар и мужество ликвидаторов, которые остановили распространение радиации. Голубой — традиционный цвет «мирного атома» и образ ясного неба, сохраненного ценой их жизней, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Напомним, что в рамках фестиваля «Музыкальная коллекция» в Петербургской филармонии состоится мировая премьера Симфонии-реквиема Алексея Крашенинникова. Это сочинение было заказано филармонией специально в память о жертвах чернобыльской катастрофы.