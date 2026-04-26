В Петербурге прощаются с дирижером и скрипачом Сергеем Стадлером

В 10:30 в Исаакиевском соборе началось отпевание.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургской филармонии имени Шостаковича

Сегодня, 26 апреля, в Петербурге проходят похороны скрипача, дирижера и художественного руководителя Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергея Стадлера. 

В 12 часов, одновременно с полуденным выстрелом, в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости начнется гражданская панихида. Она продлится до 14 часов. Похоронят маэстро на Смоленском кладбище — траурная церемония погребения начнется в 15 часов, сообщили в «Петербург-концерте».

Напомним, что Сергей Стадлер умер 20 апреля 2026 года в возрасте 65 лет. Музыканту стало плохо на борту самолета из Петербурга в Стамбул: экипаж совершил экстренную посадку в Румынии, но спасти дирижера на земле врачам так и не удалось.

С 2007 года маэстро преподавал в Московской консерватории, а с 2008 по 2011 год возглавлял Петербургскую. С 2018 года руководил программой «Инструментальное исполнительство на скрипке» в СПбГУ. Мастер-классы Стадлера проходили в России, США, Германии, Норвегии, Польше, Израиле, Финляндии, Испании, Франции, Италии, Сингапуре, Китае и Португалии.

