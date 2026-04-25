Троицкий мост разведут в честь 80-летия Владимира Жириновского

Также в Петербурге пройдут и другие памятные акции.
25 апреля политику и лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 80 лет. Одним из ключевых событий в честь его дня рождения станет торжественная разводка Троицкого моста.
Также в мультимедийном парке «Россия – моя история» организована интерактивная выставка, посвященная его биографии и деятельности. На городских цифровых панелях размещены портреты политика, рассказали в пресс-службе Смольного.
Губернатор Санкт-Петербурга
«С 1993 года, на протяжении почти тридцати лет, он трудился на посту депутата Государственной Думы, возглавлял фракцию ЛДПР, занимал должность заместителя председателя Государственной Думы. При его личном активном участии разрабатывались многие важные законы».
Напомним, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончаля 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
Политик родился в Алма-Ате в 1946 году. Был студентом в Институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турецкий язык и литература».
Политическая карьера Жириновского началась в 1988 году, когда он принял участие в работе учредительного съезда «Демократического Союза». Совместно с Владимиром Богачевым основал Либерально-демократическую партию СССР, которую позже переименовали в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года и шесть раз баллотировался на пост президента РФ.
