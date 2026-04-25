Троицкий мост разведут в честь 80-летия Владимира Жириновского

25 апреля политику и лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 80 лет. Одним из ключевых событий в честь его дня рождения станет торжественная разводка Троицкого моста.

Также в мультимедийном парке «Россия – моя история» организована интерактивная выставка, посвященная его биографии и деятельности. На городских цифровых панелях размещены портреты политика, рассказали в пресс-службе Смольного.