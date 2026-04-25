Лепнина с фасада здания обрушилась на тротуар Каменноостровского проспекта

По словам очевидца, штукатурка едва не задела пешехода — он успел отойти в сторону.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и дворники, которые оперативно убрали мусор. Ремонтные работы, предварительно, начнутся только в понедельник, рассказал телеканал «78».

Напомним, что 11 марта на Большой Морской в результате обрушения штукатурки пострадал муж директора БДТ Татьяны Архиповой. Он попал в реанимацию. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшая сторона настаивает, что мужчина не заходил за ограждения.

