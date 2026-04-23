Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На кладбище из фильма «Брат» позвал петербуржцев КГИОП. Там проведут субботник

Уборка на Смоленском лютеранском кладбище начнется 25 апреля в 11:00. Присоединиться к ней Комитет по охране памятников (КГИОП) приглашает всех желающих.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

Волонтеры соберут с могил мусор и листву, а также очистят надгробия под руководством профессиональных реставраторов.

Сбор участников пройдет у главного входа на кладбище — на набережной реки Смоленки, 27. Организаторы призывают волонтеров надеть теплые и подходящие для работы вещи, а также — непромокаемую обувь.

Субботник организует Союз реставраторов Петербурга при поддержке КГИОП, ВООПИиК и других профильных организаций.

Подобные акции проводятся здесь с 2022 года в рамках проекта «Возвращая имена. Русские патриоты иностранного происхождения». Иногда субботники дополняются экскурсиями и мастер-классами по реставрации. В течение 2026 года организаторы планируют провести восемь таких мероприятий.

Само кладбище основано в XVIII веке и с 2018 года имеет статус объекта культурного наследия. В конце 1990-х режиссер Алексей Балабанов снимал на его территории одну из сцен для своего фильма «Брат».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: