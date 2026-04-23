На кладбище из фильма «Брат» позвал петербуржцев КГИОП. Там проведут субботник

Волонтеры соберут с могил мусор и листву, а также очистят надгробия под руководством профессиональных реставраторов.

Сбор участников пройдет у главного входа на кладбище — на набережной реки Смоленки, 27. Организаторы призывают волонтеров надеть теплые и подходящие для работы вещи, а также — непромокаемую обувь.

Субботник организует Союз реставраторов Петербурга при поддержке КГИОП, ВООПИиК и других профильных организаций.

Подобные акции проводятся здесь с 2022 года в рамках проекта «Возвращая имена. Русские патриоты иностранного происхождения». Иногда субботники дополняются экскурсиями и мастер-классами по реставрации. В течение 2026 года организаторы планируют провести восемь таких мероприятий.

Само кладбище основано в XVIII веке и с 2018 года имеет статус объекта культурного наследия. В конце 1990-х режиссер Алексей Балабанов снимал на его территории одну из сцен для своего фильма «Брат».