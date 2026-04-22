Таврический сад открыли после просушки!

В этом убедилась Собака.ru. Сад заработал вместе с другими парками Петербурга раньше обычного времени. Как правило, зеленые территории стоят под замком до конца апреля, но в этом сезоне ограничения уже сняли, говорят в Смольном.

«Здесь свою роль сыграла погода: в нашем городе весь апрель солнечно и сухо. Пользуясь такой возможностью, садовники оперативно провели все регламентные работы и подготовили сады и парки к приему посетителей. Почва и набивные дорожки смогли избавиться от излишней влаги, так что можно быть спокойными: миллионы ног и лап не нанесут аллеям вреда», — пишут в городской администрации.

Петербургские сады и парки в этом году закрыли на просушку на 10 дней раньше привычных сроков. За зиму в городе выпало много снега, а в марте случилось резкое потепление, объяснил Смольный в прошлом месяце. Просушка необходима, чтобы дорожки и лужайки парков не разрушались из-за большого количества влаги.

