Таврический сад открыли после просушки!

«Здесь свою роль сыграла погода: в нашем городе весь апрель солнечно и сухо. Пользуясь такой возможностью, садовники оперативно провели все регламентные работы и подготовили сады и парки к приему посетителей. Почва и набивные дорожки смогли избавиться от излишней влаги, так что можно быть спокойными: миллионы ног и лап не нанесут аллеям вреда», — пишут в городской администрации.

Петербургские сады и парки в этом году закрыли на просушку на 10 дней раньше привычных сроков. За зиму в городе выпало много снега, а в марте случилось резкое потепление, объяснил Смольный в прошлом месяце. Просушка необходима, чтобы дорожки и лужайки парков не разрушались из-за большого количества влаги.