Сильный ветер задержится в Петербурге на два дня

«Желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром будет действовать с 12 часов 22 апреля до 13 часов 23 апреля, сообщил Росгидрометцентр.

Фото: sun ok / Shutterstock

Завтра порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду, а на следующий день — уже 15-20. Такая погода считается потенциально опасной. В Смольном просят быть особенно осторожными водителей и пешеходов.

Ранее синоптик Александр Колесов прогнозировал, что в среду в городе начнется продолжительное похолодание. В ночь на четверг оно принесет мокрый снег.

В начале апреля из-за мощного ветра на день закрывали Екатерининский и Александровский парки в Царском селе, также не работал Павловский парк.

