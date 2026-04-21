Дом, где Лермонтов написал «Героя нашего времени», признали памятником

Дом Осоргиной на улице Чайковского, 18 включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Признать здание памятником попросил один из жителей многоквартирного дома, который находится по этому адресу. Об этом сообщает Комитет по охране памятников (КГИОП).
После изучения архивных документов эксперты профильной комиссии пришли к выводу, что здание обладает исторической ценностью, и рекомендовали придать ему охранный статус, пишет КГИОП.
В начале XIX века домом владела семья графов Хвостовых. В 1840-х годах у них снимала квартиру бабушка Михаила Лермонтова. Считается, что именно здесь поэт написал роман «Герой нашего времени».
В 1857 году участок рядом с Сергиевским собором вместе с находившимся на нем домом перешел полковнице Екатерине Осоргиной. Позже, в 1876–1877 годах, здание перестроил академик архитектуры Иван Шапошников — автор проекта Большой Хоральной синагоги.
После реконструкции фасад получил черты пышной эклектики с элементами барокко. Сам архитектор поселился здесь вместе с супругой Екатериной Голенищевой-Кутузовой. В 1879 году в этом доме родилась их дочь Елена Шапошникова — будущая жена Николая Рериха, а также известный религиозный философ, писатель и общественный деятель.
