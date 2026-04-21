Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • News
Поделиться:

Дом, где Лермонтов написал «Героя нашего времени», признали памятником

Дом Осоргиной на улице Чайковского, 18 включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Признать здание памятником попросил один из жителей многоквартирного дома, который находится по этому адресу. Об этом сообщает Комитет по охране памятников (КГИОП).

Фото: КГИОП

После изучения архивных документов эксперты профильной комиссии пришли к выводу, что здание обладает исторической ценностью, и рекомендовали придать ему охранный статус, пишет КГИОП.

В начале XIX века домом владела семья графов Хвостовых. В 1840-х годах у них снимала квартиру бабушка Михаила Лермонтова. Считается, что именно здесь поэт написал роман «Герой нашего времени».

В 1857 году участок рядом с Сергиевским собором вместе с находившимся на нем домом перешел полковнице Екатерине Осоргиной. Позже, в 1876–1877 годах, здание перестроил академик архитектуры Иван Шапошников — автор проекта Большой Хоральной синагоги.

После реконструкции фасад получил черты пышной эклектики с элементами барокко. Сам архитектор поселился здесь вместе с супругой Екатериной Голенищевой-Кутузовой. В 1879 году в этом доме родилась их дочь Елена Шапошникова — будущая жена Николая Рериха, а также известный религиозный философ, писатель и общественный деятель. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: