Дом, где Лермонтов написал «Героя нашего времени», признали памятником

После изучения архивных документов эксперты профильной комиссии пришли к выводу, что здание обладает исторической ценностью, и рекомендовали придать ему охранный статус, пишет КГИОП.

В начале XIX века домом владела семья графов Хвостовых. В 1840-х годах у них снимала квартиру бабушка Михаила Лермонтова. Считается, что именно здесь поэт написал роман «Герой нашего времени».

В 1857 году участок рядом с Сергиевским собором вместе с находившимся на нем домом перешел полковнице Екатерине Осоргиной. Позже, в 1876–1877 годах, здание перестроил академик архитектуры Иван Шапошников — автор проекта Большой Хоральной синагоги.

После реконструкции фасад получил черты пышной эклектики с элементами барокко. Сам архитектор поселился здесь вместе с супругой Екатериной Голенищевой-Кутузовой. В 1879 году в этом доме родилась их дочь Елена Шапошникова — будущая жена Николая Рериха, а также известный религиозный философ, писатель и общественный деятель.