Гид по новейшей архитектуре Петербурга: от Академии танца с «говорящим» фасадом до отеля со встроенным домом XIX века

В ближайшие годы на Охтинском мысе откроют филиал Музея археологии, на Тучковом буяне появится Судебный квартал с садами и парками, а на Петровской косе перезапустят яхт-клуб — и это лишь малая часть крупных проектов, которые изменят облик Петербурга. Собака.ru совместно с архитектором, гидом и лектором просветительской компании «Петербург глазами инженера» Дарьей Бывших вспоминают о других примерах новой застройки, которые уже удачно вписались в городскую среду: от Академии танца с «говорящим» фасадом до отеля со встроенным домом XIX века.
Музей военно-морской славы в Кронштадте
Адрес: Цитадельское шоссе, 18
Это здание — часть большого переосмысления острова как общественного пространства, где индустриальное прошлое постепенно превращается в новую городскую среду. Оно стоит прямо на берегу и сразу работает с ландшафтом: здесь редкое для Петербурга сочетание общественного объекта и воды, которая становится не фоном, а полноценным элементом архитектуры и оформления пространства.
Объем решен предельно лаконично, но главное впечатление создает не фасад, а способ взаимодействия с территорией. Кровля плавно поднимается от уровня земли, и на нее можно буквально зайти как на продолжение набережной. Эта стелющаяся архитектура размывает границу между зданием и городом: музей воспринимается не как отдельный объект, а как часть прогулочного маршрута вдоль воды.
В результате пространство работает сразу в двух режимах — как музей и как открытая городская площадка. Сюда приходят не только за экспозицией, но и за самим опытом: посмотреть на воду, пройтись по крыше, почувствовать масштаб и воздух. Это тот редкий случай, когда архитектура не замыкает функцию внутри, а, наоборот, выводит ее в город.
Автор проекта — объединение архитекторов, инженеров и дизайнеров AMD architects
Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей
Адрес: дорогая на Каменку, 56
Это не общественное здание и не привычный научный центр, а специализированный «процессор», встроенный в испытательную площадку. Функция здесь настолько узкая и технологически насыщенная, что сама по себе становится редкостью для городской архитектуры не только Петербурга, но и России.
Здание выглядит предельно просто и лаконично, но привлекает внимание объемно-пространственной композицией: цилиндр, поставленный поверх параллелепипеда, задает выразительный силуэт и показывает, что внешний облик стоит во главе угла. Архитектура считывается прежде всего как собранная геометрическая конструкция.
Фасадные элементы выполнены по индивидуальным чертежам, рисунки матриц для экструзии разработаны на заводе профилей солнцезащитных ламелей. Конструктив второго этажа формирует систему балок с шестиметровым консольным выносом, добавляя динамику строгому силуэту.
Лаборатория, открытая в 2024 году, стала не только исследовательским центром мирового уровня, но и примером того, как редкая для города промышленная функция может получить ясную и выразительную архитектурную форму.
Новая сцена Александринского театра
Адрес: набережная реки Фонтанки, 49А
Один из самых деликатных примеров современной архитектуры в историческом центре Петербурга. Здание спрятано во дворах между набережной Фонтанки и площадью Островского и почти не проявляет себя в городской панораме.
Здесь нет привычного театрального фасада — архитектура работает не как парадный объект, а как скрытая городская инфраструктура культуры. Небольшая площадь перед главным входом возникает благодаря тому, что здание отодвинуто вглубь и не выстроено по красной линии соседних домов. Это пространство становится приглашающим жестом, однако компактный стеклянный фасад не спорит с историческим окружением, а, наоборот, подчиняется ему, растворяясь в городской среде и оставляя главным акцентом открытую лестницу.
Попадая внутрь, ощущаешь контраст с окружающим городом: стеклянные переходы, открытые лестницы и многосветные пространства формируют сложную внутреннюю среду, больше похожую на культурный центр или медиаплощадку, чем на классический театр. Новая сцена задумывалась как пространство эксперимента — место, где театр выходит за пределы сцены и становится частью городской жизни.
Интересно, что здание фактически продолжает петербургскую традицию дворовых пространств, только в современной интерпретации. Архитектура здесь не конкурирует с историей, а прячется внутри нее, создавая редкий для центра города опыт: современное культурное пространство, которое нужно сначала найти.
Бизнес-центр «Депо 1»
Адрес: Митрофаньевское шоссе, 2
Еще один пример вдумчивой работы с промышленным наследием. Бизнес-центр появился на месте бывших мастерских Варшавского вокзала. Архитекторы сохранили два полуразрушенных корпуса XIX века, надстроили их двумя этажами и связали общим атриумом с конференц-залом. Старые краснокирпичные стены очистили, утеплили и облицевали новым кирпичом ручной формовки — белым и коричневым, сохранив ощущение материальной глубины времени.
При этом надстройка не стремится подражать исторической части: она выполнена лаконично, с крупным прямоугольным остеклением, благодаря чему контраст эпох здесь считывается напрямую и физически. Арочные окна первого этажа остаются ключевым ритмообразующим элементом фасада, а реплики чугунных панно Ээро Сааринена (выдающийся американский архитектор финского происхождения) добавляют фасаду авторский слой — не декоративный, а связанный с личной архитектурной рефлексией.
Важной частью впечатления остается само место: «Депо №1» находится в бывшей промышленной зоне, слабо включенной в городскую жизнь. Путь к нему проходит через второстепенные улицы и разрозненную застройку. Здание открывается не сразу — его перекрывают соседние корпуса и заборы. На этом фоне оно воспринимается как слишком собранный и точный объект для этой среды — и именно этот контраст делает его особенно заметным.
Академия танца Бориса Эйфмана
Адрес: улица Лизы Чайкиной, 2
Удачный пример ювелирной работы с уже сложившимся петербургским кварталом. Архитекторам достался сложный участок с исторической застройкой — бывшим кинотеатром «Ассамблея» и деревянным особняком Добберт, — и в результате появилось аккуратное продолжение городской ткани.
Войти сюда с улицы Лизы Чайкиной и не заметить контраст невозможно. Восстановленная ниша-экседра фасада остается данью истории места, за которой скрывается полностью современное здание. Новые объемы выполнены из кирпича и лаконично вписаны в существующий контекст: несмотря на большую этажность, академия почти не считывается как крупный образовательный комплекс и будто прячется среди тесных улиц Петроградской стороны.
Кирпичные фасады дополнены QR-кодами — за ними скрыты цитаты о танце, превращающие здание в текст, который можно буквально читать во время прогулки.
Harbour Hotel
Адрес: 9-я Советская улица, 3
Прежде всего он интересен как пример аккуратного соединения исторической и новой архитектуры. Harbour Hotel — это довольно обычная гостиница: современная, функциональная, без демонстративных жестов. Но ее главный смысл скрыт в фасаде: в тело нового здания встроен фрагмент дома 1870-х годов архитектора Людвига Фонтана.
От этой постройки сохранилась лишь часть кирпичной стены первого этажа с пятью окнами. Архитекторы решили не сносить ее, а оставить как материальную цитату прошлого. Кирпичную кладку не стали штукатурить, центральное окно превратили во вход, а бывший деревянный второй этаж разобрали и заменили бетоном с имитацией структуры.
Главный жест — в стыке. Пристройка и исторический фрагмент работают как единая композиция, где граница почти не считывается с первого взгляда. Получается не музейное сохранение и не стилизация, а спокойное соседство эпох — типичная для Петербурга, но все еще редкая ситуация «тихого обновления», где современная архитектура не стремится к эффекту, а точно встраивается в уже существующий слой города.
Комментарии (0)