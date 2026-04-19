В Ботаническом саду Петра Великого запретили пить саке под сакурой

Администрация Ботанического сада Петра Великого решила расставить точки над «и»: ханами под их сакурой не будет. Во всяком случае, в том виде, к которому привыкли в Японии.

В статье на сайте ботсада, посвященной календарю цветения, сотрудники пояснили: помимо запрета сходить с дорожек и распивать алкоголь, есть и более философское обоснование, почему нельзя праздновать ханами на территории сада.

«Если у вас в роду нет этнических японцев, то души предков совершенно точно не спускаются в кроны сакур на период цветения, а значит, ханами теряет свой первоначальный смысл», ― пояснили в администрации.

Напомним, что Ханами — японская традиция любования цветами, прежде всего сакурой. Ее смысл заключается в недолговечности и красоте момента: цветение длится всего несколько дней, и его созерцание напоминает о быстротечности жизни, побуждая ценить каждое мгновение.