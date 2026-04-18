В Петербурге заметили краснокнижных ремезов

В Красносельском районе города нашли редких пернатых, которые строят себе жилье, похожее на вязаные рукавички.
Вид этих птиц, ремезы, занесен в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.
Строят они свои архитектурные шедевры из волокон тростника, травинок и пуха. Работают семейной парой — тонкими клювами, как вязальными крючками. Сначала получается корзинка, а потом — рукавичка. На все уходит около недели. Весной, пока деревья голые, эти гнезда заметны особенно хорошо.
Зоолог
«Пока необычное с виду гнездо больше напоминает корзиночку, но в ближайшие дни пернатые вязальщики закончат его строительство. На финальном этапе их жилище будет напоминать рукавичку с недовязанным большим пальцем»
По размерам, рассказал Глазков, ремезы меньше воробья, а вокруг глаз у них — черная маска. Гнезда они вьют на свисающих ветках берез и ив, чтобы домик сливался с деревом и его было сложнее заметить хищникам.
