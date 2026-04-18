В Петербурге заметили краснокнижных ремезов

Вид этих птиц, ремезы, занесен в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

Строят они свои архитектурные шедевры из волокон тростника, травинок и пуха. Работают семейной парой — тонкими клювами, как вязальными крючками. Сначала получается корзинка, а потом — рукавичка. На все уходит около недели. Весной, пока деревья голые, эти гнезда заметны особенно хорошо.