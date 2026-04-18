Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге заметили краснокнижных ремезов

В Красносельском районе города нашли редких пернатых, которые строят себе жилье, похожее на вязаные рукавички. 

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Вид этих птиц, ремезы, занесен в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

Строят они свои архитектурные шедевры из волокон тростника, травинок и пуха. Работают семейной парой — тонкими клювами, как вязальными крючками. Сначала получается корзинка, а потом — рукавичка. На все уходит около недели. Весной, пока деревья голые, эти гнезда заметны особенно хорошо.

Павел Глазков

Зоолог

«Пока необычное с виду гнездо больше напоминает корзиночку, но в ближайшие дни пернатые вязальщики закончат его строительство. На финальном этапе их жилище будет напоминать рукавичку с недовязанным большим пальцем»

По размерам, рассказал Глазков, ремезы меньше воробья, а вокруг глаз у них — черная маска. Гнезда они вьют на свисающих ветках берез и ив, чтобы домик сливался с деревом и его было сложнее заметить хищникам.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: