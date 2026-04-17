Исторические витражи города теперь можно раскрасить

Раскраску «Витражи Петербурга» выпустила искусствовед и один из кураторов проекта «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация» Татьяна Княжицкая. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. Проект включает 22 рисунка и рассказа. В книге можно найти стеклянные мозаики из окон Торгового дома братьев Елисеевых, Доходного дома Дернова, а также изображение стекол из рекламного объявления XX века.

Фото С. В. Васильева

Для обложки Княжицкая выбрала витраж из дома на Введенской улице, 5/17, уничтоженный при ремонте в 2017 году. «Сюжет с восходом солнца для меня метафора надежды на возвращение осознанного отношения к историческому наследию в жилых домах старого фонда», — делится искусствовед.

Книгу можно приобрести на маркетплейсе Ozon, а также на сервисе Lava top в PDF-версии. Средства с продаж раскраски пойдут на работу по инвентаризации витражей города.

Проект «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация» градозащитники Сергей Васильев, Александра Тесакова и кандидат искусствоведения Татьяна Княжицкая запустили в 2019 года. За шесть лет они выполнили около 80% работы по учету старинных стеклянных мозаик города: нашли, сфотографировали и изучили витражи в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Подробнее о витражах окраин и окрестностей Петербурга Татьяна Княжицкая рассказала в большом интервью Собака.ru.

