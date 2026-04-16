Статуи Летнего сада обнажили перед туристическим сезоном

Со скульптур парка убрали зимние футляры, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. Они защищают от морозов и конденсата, которые вызывают на ваяниях трещины.

телеграм-канал Пиотровский Online
Мраморные скульптуры стали защищать от непогоды еще в XVIII веке. Сначала их просто укутывали холстом, но ткань быстро намокала и промерзала. Поэтому в 1820-е годы скульптор Василий Демут-Малиновский предложил более надежное решение — закрывать изваяния специальными деревянными футлярами.

Сейчас сад закрыт на просушку. Он откроются для посетителей вместе с другими парками Русского музея к началу туристического сезона — 1 мая. В этот период, на майских праздниках, город как раз ожидает около миллиона гостей.

 

