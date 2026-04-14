«Это не беда — это просто катастрофа». В пожаре на Невском проспекте пострадал культурный центр Елены Образцовой

По словам Черновой, в помещении культурного центра, который располагается на третьем этаже бывшего доходного дома, сильно пострадал отреставрированный в 2011 году паркет. Музыкальные инструменты удалось спасти. «Я не могу сейчас оценить [ущерб]. Это не беда — это просто катастрофа», — прокомментировала директор учреждения телеканалу «НТВ».

Сообщение о возгорании спасатели получили в 14:56. Спустя 15 минут пожару присвоили повышенный уровень сложности, к 16 часам ситуация ухудшилась. Когда пожарные прибыли, огонь успел распространиться на площади 600 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. Пламя тушили 38 единиц техники и 157 человек. Движение по Невскому проспекту перекрывали от Владимирского до Площади Восстания, сообщал корреспондент Собака.ru. Причины происшествия пока не установлены, в них продолжает разбираться пожарно-техническая экспертиза.

Горевший Дом Рюль (доходный дом Г.Г. Блокка) на Невском, 65, признан памятником архитектуры регионального значения. По соседству с ним находится доходный дом Александровского, где сейчас идет реставрация. Здание построили по заказу банкира Генриха Блокка в начале XX века. Его спроектировал архитектор Леонид Фуфаевский. Сейчас, помимо культурного центра Елены Образцовой, постройка включает гостиницу, кафе и рестораны.