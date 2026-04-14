«Это не беда — это просто катастрофа». В пожаре на Невском проспекте пострадал культурный центр Елены Образцовой

Помещение культурного центра, основанного оперной певицей Еленой Образцовой, залило водой при тушении пожара, рассказала директор учреждения Ирина Чернова. Возгорание произошло вчера, 13 апреля, на чердаке 65-го дома на Невском проспекте. Огонь ликвидировали в тот же день в 17:41, сообщило МЧС.

По словам Черновой, в помещении культурного центра, который располагается на третьем этаже бывшего доходного дома, сильно пострадал отреставрированный в 2011 году паркет. Музыкальные инструменты удалось спасти. «Я не могу сейчас оценить [ущерб]. Это не беда — это просто катастрофа», — прокомментировала директор учреждения телеканалу «НТВ».

Сообщение о возгорании спасатели получили в 14:56. Спустя 15 минут пожару присвоили повышенный уровень сложности, к 16 часам ситуация ухудшилась. Когда пожарные прибыли, огонь успел распространиться на площади 600 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. Пламя тушили 38 единиц техники и 157 человек. Движение по Невскому проспекту перекрывали от Владимирского до Площади Восстания, сообщал корреспондент Собака.ru. Причины происшествия пока не установлены, в них продолжает разбираться пожарно-техническая экспертиза.

Горевший Дом Рюль (доходный дом Г.Г. Блокка) на Невском, 65, признан памятником архитектуры регионального значения. По соседству с ним находится доходный дом Александровского, где сейчас идет реставрация. Здание построили по заказу банкира Генриха Блокка в начале XX века. Его спроектировал архитектор Леонид Фуфаевский. Сейчас, помимо культурного центра Елены Образцовой, постройка включает гостиницу, кафе и рестораны.

